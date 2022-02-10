Омск, 10 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Омска, подозреваемого в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в областном УМВД.

40.мвд.рф Кража денег

По данным ведомства, в минувшие выходные омич украл деньги из ящика для сбора благотворительных средств. Он разбил контейнер в аптеке на улице Кирова.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Октябрьского округа Омска. Его задержали по месту жительства. Мужчине удалось украсть 3300 рублей. Эти деньги собирались на лечение ребёнку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В квартире задержанного изъяли молоток.

«К уголовной ответственности омич будет привлекаться в пятый раз. Ранее он судим за кражу и трижды — за грабёж», — говорится в сообщении полиции.

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