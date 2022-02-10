Пекин, 10 февраля 2022, 08:32 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщает «Чемпионат».
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Отмечается, что на тренировке также присутствовала другая представительница России Александра Трусова.
Ранее сообщалось, что допинг-тест 15-летней Валиевой якобы содержится запрещённая субстанция в микродозе, из-за чего организаторы перенесли церемонию награждения призёров командного турнира.
В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали спекуляцией слухи о сомнительном допинг-тесте Валиевой.