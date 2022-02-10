Новосибирск, 10 февраля 2022, 08:30 — REGNUM Новосибирской области выделили дополнительные федеральные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.
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«В связи с увеличением цен на строительные ресурсы и увеличением цен заключённых контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одобрены предложения о выделении дополнительных средств Новосибирской области, — уточнил Жуков. — Думаю, особенно важно, что значительные средства будут дополнительно направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения области».
По его данным, в 2022 году Новосибирская область получит дополнительно 1,2 млрд рублей, в 2023 году — 524 млн рублей, в 2024 году — 658 млн рублей. Поликлиникам и ФАПам региона в 2022 году выделят сверх запланированного 640 млн рублей, в 2023 году — 165 млн рублей, в 2024 году — 628 млн рублей в 2024 году.