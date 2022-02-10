Тюмень, , 08:25 — REGNUM В Тюмени при разгерметизации газового баллона в гараже пострадали пять человек. Строение частично обрушилось, сообщает ресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Газовый баллон Forumhouse.ru

Инцидент произошёл вечером 9 февраля на улице Малышева.

«Предварительно, произошла разгерметизация газового оборудования при демонтаже на автомобиле с последующим горением и частичным обрушением конструкции», — пояснили в ведомстве.

Пятеро пострадавших госпитализированы. Выясняются обстоятельства происшествия.