Тюмень, 10 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Тюмени при разгерметизации газового баллона в гараже пострадали пять человек. Строение частично обрушилось, сообщает ресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Forumhouse.ru Газовый баллон

Инцидент произошёл вечером 9 февраля на улице Малышева.

«Предварительно, произошла разгерметизация газового оборудования при демонтаже на автомобиле с последующим горением и частичным обрушением конструкции», — пояснили в ведомстве.

Пятеро пострадавших госпитализированы. Выясняются обстоятельства происшествия.