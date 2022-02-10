Пенза, , 08:50 — REGNUM В Пензенской области с 9 по 14 февраля для органов управления, а также системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действует режим повышенной готовности. Основанием для его введения послужил сильный снег. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

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Ответственным службам необходимо быть готовыми к оперативной реакции на возникновение чрезвычайных ситуаций и привлечь максимально возможное количество единиц спецтехники.

Синоптики 10 февраля прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 7−12 м/с. Температура воздуха составит +1… —4 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе управляющие компании не соблюдали нормативные сроки по уборке снега, в нескольких случаях отмечается полное бездействие по благоустройству придомовых территорий.

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