Уфа, 10 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В тройку лучших аэропортов России в категории от двух до четырех млн пассажиров в год вошла воздушная гавань Уфы. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Шамиль Валеев Аэропорт Уфа

По результатам работы 2021 года аэропорт Уфы стал обладателем VIII национальной премии «Воздушные ворота России» и вошел в тройку лучших аэропортов страны в категории от двух до четырех млн пассажиров в год. Сообщается, что в 2021 году аэропорт «Уфа» значительно нарастил объёмы перевозок, существенно превысив как значения 2020 года, так и допандемийного 2019 года. Впервые в своей истории уфимская аэропорт обслужил за год свыше четырех млн пассажиров.

«В прошлом году мы завершили значимый этап масштабной программы модернизации, открыв новый терминал внутренних авиалиний. Но на этом мы не остановимся. Наши строительный и инвестиционный циклы не завершены, и по их окончанию, планируемом до 2024 года, еще более значительно упрочим наши отраслевые позиции и улучшим внутритерминальную логистику для пассажиров», — приводит пресс-служба слова генерального директора международного аэропорта «Уфа» Александра Андреева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году авиакомпании могут получить субсидии на авиаперелеты по 17 направлениям из Уфы и обратно.