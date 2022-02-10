Пермь, , 08:24 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор по делу об интимной связи мужчины с несовершеннолетней и заражении ее ВИЧ-инфекцией. ОБ этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

Следствием и судом установлено, что мужчина, зная о свое заболевании и несовершеннолетии своей знакомой, вступил с ней в интимную связь, заразив девушку ВИЧ-инфекцией.

Пермяк приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск. Мужчина должен выплатить компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей зараженной девушке. Приговор суда не вступил силу.