Вена, , 08:23 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин был прав в речи, которую он произнёс на Мюнхенской конференции по безопасности 15 лет назад. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Выступление Владимира Путина в Мюнхене. 2007 (сс) Администрация Президента России

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Политик подчеркнула, что после Мюнхенской речи 2007 года ситуация в мире больше обострилась, в том числе из-за отсутствия за эти годы активности, прежде всего, со стороны западных государств. Кнайсль добавила, что пересмотрела выступление Путина и поняла, что оно многое разъясняет.

«Я бы сказала, что на самом деле обо всём, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор всё стало ещё хуже и сложнее», — пояснила в беседе с РИА Новости Кнайсль.

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«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе», — констатировала экс-глава МИД Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вызвало широкий резонанс. Глава государства тогда сказал западным лидерам, что Россия не принимает политику однополярного мира, и у России есть свои национальные и геополитические интересы. Российский лидер раскритиковал неоправданное применение силы в отношении других государств, продвижение НАТО на восток и внешнюю политику США.

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