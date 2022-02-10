Чебоксары, 10 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор в отношении трёх лиц, которым в зависимости от степени и роли участия инкриминировали взяточничество и коммерческий подкуп. Двое осуждённых получили условные сроки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантами уголовного дела стали руководитель ряда коммерческих организаций республики, специализирующихся на поставке деталей для металлообработки, главный технолог одного из предприятий по производству фургонов, а также начальница бюро одного из заводов Марий Эл.

Следствие установило, что с декабря 2016 года по июнь 2018 года бизнесмен передал главному технологу другой коммерческой организации 360 тыс. рублей за организацию систематической подачи заявок на сохранение объёма поставок инструментов для производства фургонов.

Также правоохранители выяснили, что директору по производству другой коммерческой организации он отдал 304 тыс. рублей за аналогичные услуги.

Кроме того, по данным управления, с апреля 2014 года по январь 2020 года он передал начальнице бюро техотдела одного из марийских заводов 40 тыс. рублей в виде коммерческого подкупа и 225 тыс. рублей взятки.

«За действия в интересах подконтрольных ему организаций, а именно — за запрос коммерческих предложений, обеспечение систематической подачи заявок на приобретение инструментов и регулярного заключения соответствующих договоров путём их согласования с другими службами завода», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники признаны виновными в незаконной передаче денег и коммерческом подкупе (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, ч. 6 ст. 204 УК РФ и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), даче и получении крупной взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд назначил руководителю коммерческих организаций четыре года условного срока и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Его сообщник получил 1,5 млн рублей штрафа, соучастница — три года условно. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чебоксарах вынесен приговор по факту коммерческого подкупа при строительстве жилого дома по улице Калинина. Перед судом предстал представитель организации, осуществлявший авторский надзор. Он получил условный срок и 800 тыс. рублей штрафа.

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