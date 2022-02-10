Пекин, , 08:21 — REGNUM По данным центрального банка Китая, безналичные платежи, осуществляемые китайскими банками, увеличились во время семидневных праздников Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

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Безналичные платежи, включающие банковские карты, средства онлайн-платежей, коммерческие документы, кредитные переводы и другие расчеты, достигли в объеме 14,9 трлн юаней (около $2,34 трлн) с 31 января по 6 февраля, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Народный банк Китая.

Из общего числа безналичных розничных операций коммерческих арендаторов в праздничные дни наблюдались высокие показатели, вросшие на 22,9% в годовом исчислении. Между тем, операции в секторе общественного питания выросли в объеме на 29,6% в годовом исчислении, так как спрос, связанный с проведением мероприятий, вырос, сообщил центральный банк.

Транзакции в транспортном секторе выросли на 18,8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как количество бронирований в отелях выросло на 26,9%.

Центральный банк продолжит оптимизировать среду потребления и платежных услуг, а также предоставлять населению более безопасные и удобные платежные услуги, говорится в сообщении.