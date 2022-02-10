Пекин, 10 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. По данным центрального банка Китая, безналичные платежи, осуществляемые китайскими банками, увеличились во время семидневных праздников Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Безналичные платежи, включающие банковские карты, средства онлайн-платежей, коммерческие документы, кредитные переводы и другие расчеты, достигли в объеме 14,9 трлн юаней (около $2,34 трлн) с 31 января по 6 февраля, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Народный банк Китая.

Из общего числа безналичных розничных операций коммерческих арендаторов в праздничные дни наблюдались высокие показатели, вросшие на 22,9% в годовом исчислении. Между тем, операции в секторе общественного питания выросли в объеме на 29,6% в годовом исчислении, так как спрос, связанный с проведением мероприятий, вырос, сообщил центральный банк.

Транзакции в транспортном секторе выросли на 18,8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как количество бронирований в отелях выросло на 26,9%.

Центральный банк продолжит оптимизировать среду потребления и платежных услуг, а также предоставлять населению более безопасные и удобные платежные услуги, говорится в сообщении.