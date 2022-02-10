Чита, 10 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 10 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 647 124 человек (+6157 за двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (+31 за двое суток). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ИА REGNUM Вакцинация

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Известно, что 594 951 человек полностью вакцинирован (+2560 за двое суток) и 162 393 забайкальца привиты повторно (+4839 за двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по состоянию на 7 февраля поступило более 750 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса.

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