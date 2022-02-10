Тбилиси, 10 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Грузии обратилось к официальному Риму в связи проведением в парламенте Италии депутатом Маттео Даль’Оссо пресс-конференции на тему «Право народов на самоопределение». Об этом сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Флаг Грузии

«Италия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а официальный Рим неоднократно выступал с официальными заявлениями с осуждением незаконной деятельности оккупационных режимов на территории Италии», — говорится в сообщении.

В МИД Грузии считают, что итальянские власти воздействуют на депутата Даль’Оссо. Грузинские дипломаты также обвинили его в участии в «провокационных акциях».

Стоит отметить, что 9 февраля в пресс-конференции в парламенте Италии в режиме онлайн принял участие президент Абхазии Аслан Бжания. Он сообщил, что абхазское государство имеет давнюю историю собственной государственности, а также народ республики отстоял независимость в войне с Грузией. Бжания отметил, что переломным моментом Абхазии стало, когда её независимость признала Россия.