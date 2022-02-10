Южно-Сахалинск, , 08:19 — REGNUM На Сахалине за январь 2022 года существенно увеличились взносы на капитальный ремонт жилья. Они выросли сразу на 49,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в Сахалинстате.

Страховой взнос Lenagold.ru

Читайте также: На Сахалине подорожали автомобили и топливо

В первый месяц года также поднялись цены на проживание в хостеле — на 14,3%.

На 12,9% подорожали услуги бань и душевых. Стоимость проезда в городских автобусах поднялась на 7,1%, а в междугородних — на 3,4%. Услуги почтовой связи подорожали на 3,1%.

Стоимость годового полиса ОСАГО за месяц выросла на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за январь 2022 года выросли цены на иномарки и отечественные автомобили. Вместе с транспортом подорожал и бензин.