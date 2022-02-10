На Сахалине резко увеличились взносы на капитальный ремонт жилья
Южно-Сахалинск, 10 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. На Сахалине за январь 2022 года существенно увеличились взносы на капитальный ремонт жилья. Они выросли сразу на 49,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в Сахалинстате.
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Страховой взнос
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В первый месяц года также поднялись цены на проживание в хостеле — на 14,3%.
На 12,9% подорожали услуги бань и душевых. Стоимость проезда в городских автобусах поднялась на 7,1%, а в междугородних — на 3,4%. Услуги почтовой связи подорожали на 3,1%.
Стоимость годового полиса ОСАГО за месяц выросла на 4,1%.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за январь 2022 года выросли цены на иномарки и отечественные автомобили. Вместе с транспортом подорожал и бензин.