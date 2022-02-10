Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Зависимость США от ядерного оружия следует снизить, а необходимость создания и принятия на вооружение новых ядерных систем — поставить под вопрос. Об этом говорится в обращении группы американских конгрессменов к президенту Джо Байдену.

Конгресс США (сс) Dan Scavino

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Конгрессмены направили главе государства письмо в преддверии выхода нового Обзора ядерной политики, который составляет американская администрация. Авторы обращения полагают, что Байден могу бы изменить ядерный курс страны с помощью этого документа.

«Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился [предыдущий президент Дональд] Трамп», — цитирует обращение конгрессменов RT.

По словам конгрессменов, США идут к тому, чтобы пустить «ошеломительную сумму» — $630 млрд — на нужды ядерно-оружейного комплекса. Такие средства планируется потратить до 2030 финансового года.

Парламентарии отметили, что при Байдене был «спасён» договор СНВ-3, и теперь президент может взять курс на снижение роли ядерного оружия и сокращение его количества и в США, и за их пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и СШа в начале 2021 года договорились продлить до 2026 года Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.

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