Кызылский район, Тува, , 08:19 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 32-летняя жительница Кызылского района по обвинению в причинении матери тяжкого вреда здоровью, в результате чего та скончалась. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, днём 10 февраля 2019 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с матерью.

«Женщина вооружившись ножом умышленно нанесла не менее двух ударов в область живота матери, причинив ей в том числе проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевшая чуть позже скончалась в больнице. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.