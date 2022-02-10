Пекин, , 08:18 — REGNUM Слухами и спекуляцией является информация о якобы сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 10 февраля заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Возможная положительная допинг-проба — это слухи. Комментировать слухи не буду, есть ситуация, которая требует юридических консультаций», — сказал Адамс.

Он заявил, что не будет говорить, кто ведёт это дело, но отметил, что полномочия по допинг-пробам МОК передал Спортивному арбитражному суду (CAS) и Международному агентству по тестированию.

По его словам, работа ведётся, и она касается только юридических моментов, а что касается церемонии награждения и её отмены, то это спекуляция.

Ранее сообщалось, что МОК перенёс церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, сославшись на юридические обстоятельства. Позже портал Inside the Games сообщил о якобы положительной допинг-пробе у Валиевой.

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