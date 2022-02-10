Ханты-Мансийск, 10 февраля 2022, 08:16 — REGNUM В ряде муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за сильных морозов отменили занятия первой смены в школах для учеников начальных классов. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.
Первую смену из-за морозов также отменили у младших школьников в Когалыме, Мегионе и Покачи, где мороз также достиг около — 30 °C.
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