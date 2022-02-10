Ханты-Мансийск, , 08:16 — REGNUM В ряде муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за сильных морозов отменили занятия первой смены в школах для учеников начальных классов. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

Мороз (сс) Free-Photos

пресс-служба правительства правительства Югры «Десятого февраля занятия первой смены с первого по четвёртый класс в Лангепасе отменяются. На момент объявления: температура воздуха — 28,7 °C, ветер 1 м/с».

Первую смену из-за морозов также отменили у младших школьников в Когалыме, Мегионе и Покачи, где мороз также достиг около — 30 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки госпитализированы 206 больных с COVID-19, 2430 человек выписаны по выздоровлению.

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