Москва, 10 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Экспертиза цен в госзакупках позволила бюджету Москвы сэкономить 90,7 млрд рублей за 2021 год, сообщил 10 февраля министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

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Достичь экономии позволила внедрённая в систему госзакупок технология формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)).

«За прошедший год проверка начальных максимальных цен контрактов (договоров), заключаемых для нужд заказчиков города Москвы, дала 88,4 миллиарда рублей экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 2,3 миллиарда рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК (Д) силами межведомственной рабочей группы», — сказал он.

По словам Пуртова, за год эксперты выдали 5,3 тыс. заключений. Он пояснил, что большинство экспертиз проводит Аналитический центр Москвы.

Министр также рассказал, что за весь период проведения экспертиз, с 2015 года, столица сэкономила на госзакупках 267 млрд рублей бюджетных средств.