Пермь, 10 февраля 2022, 08:15 — REGNUM В Перми перед судом предстанет бывшая сотрудница полиции. Ей инкриминируют служебный подлог и фальсификацию доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, будучи старшим дознавателем отдела дознания отдела полиции, женщина для повышения своих служебных показателей и уменьшения объема работы по уголовному делу в форме дознания, изготовила подложные документы. Не вызывая подозреваемого для проведения необходимых следственных и процессуальных действий, сотрудница полиции изготовила документы об их проведении и сфальсифицировала их подписание подозреваемым. Также к материалам дела был приобщен сфальсифицированный протокол допроса.
В ходе расследования уголовного дела дознаватель уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Уголовное дело в отношении экс-полицейского направлены в суд.