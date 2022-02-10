Пермь, , 08:15 — REGNUM В Перми перед судом предстанет бывшая сотрудница полиции. Ей инкриминируют служебный подлог и фальсификацию доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, будучи старшим дознавателем отдела дознания отдела полиции, женщина для повышения своих служебных показателей и уменьшения объема работы по уголовному делу в форме дознания, изготовила подложные документы. Не вызывая подозреваемого для проведения необходимых следственных и процессуальных действий, сотрудница полиции изготовила документы об их проведении и сфальсифицировала их подписание подозреваемым. Также к материалам дела был приобщен сфальсифицированный протокол допроса.

В ходе расследования уголовного дела дознаватель уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Уголовное дело в отношении экс-полицейского направлены в суд.