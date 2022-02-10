Джакарта, , 08:13 — REGNUM Высокие волны и плохая погода обрушились на город Чилегон, расположенный в индонезийской провинции Бантен, сообщает CNN Indonesia.

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве, 1823—1831

Высота волн у побережья колеблется от 1,25 метра до 2,5 метра.

Жителей Индонезии предупредили, что высокие волны в водах к югу от Бантена представляют опасность, особенно для рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 46 843 носителя коронавируса.

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