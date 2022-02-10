Сеул, , 08:12 — REGNUM Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана посетит Сеул с 15 по 23 февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления ООН по правам человека в Сеуле.

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В ходе визита Кинтана встретится с южнокорейскими высокопоставленными лицами, местными правозащитными организациями и гражданами КНДР, бежавшими в Южную Корею.

Ожидается, что спецдокладчик ООН также посетит пограничный район Северной и Южной Кореи.

Известно, что с августа 2016 года Томас Охеа Кинтана посетил Южную Корею шесть раз. Предполагается, что данный визит будет последним, поскольку срок его полномочий подходит к концу.