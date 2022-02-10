Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Бурятии стали 2680 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 104 131. За сутки выявлен 1551 новый носитель коронавируса.

«Выздоровели от COVID-19 — 82 654 (+976) человек, дополнительно снято с наблюдения — 3263», — добавили в оперштабе.