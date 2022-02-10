Сухум, 10 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил в формате онлайн на пресс-конференции, которую 9 февраля провёл в парламенте Италии депутат Маттео Даль’Оссо на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». Об этом сообщает пресс-служба абхазского президента.

(сс) Vlad Lesnov Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии

«Выбранная тема конференции и сам факт её проведения в стенах итальянского парламента для Республики Абхазия особенно важны. Абхазия, государственность которой насчитывает многие века, обладает всеми атрибутами государства. Наш народ преодолел все тяготы шовинистской политики грузинских властей», — заявил Бжания.

Он отметил, что абхазскому народу пришлось воевать за право на мирную жизнь, а также восстанавливать страну в условиях экономической блокады.

Бжания подчеркнул, что переломным моментом для Абхазии стало признание её независимости Россией. Глава Абхазии добавил, что понимает сложности широкого международного признания, но указал на то, что этот процесс постепенно идёт.

«Приятно, что всё больше итальянцев открывает для себя нашу страну, её культуру, налаживаются связи между городами Абхазии и Италии. Ведь между нашими народами давние исторические связи», — сказал абхазский президент.