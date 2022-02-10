Париж, , 08:07 — REGNUM Партнерам из Франции лучше внимательнее присмотреться к истории с немецким телеканалом Deutsche Welle. Об этом 10 февраля заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

Алексей Мешков ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Этот вопрос всегда стоит в нашей повестке дня. (Президент России) Владимир Владимирович (Путин) на эту тему говорил с (французским коллегой Эммануэлем) Макроном. Эта постоянная тема в диалоге (главы МИД РФ) Сергея Викторовича Лаврова с его коллегой (главой МИД Франции Жан-Ивом) Ле Дрианом», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Мешков напомнил, что несколько лет назад Сергей Лавров в ходе своего визита во Францию не выходил на пресс-конференцию до того момента, пока в зал не допустили журналистов из России.

При этом посол РФ подчеркнул, что дискриминация во Франции российских СМИ является совершенно недопустимой.

«Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс», — отметил он.

Также Мешков указал, что он в данном случае ничего не имеет ввиду и отметил, что просто нужно уважать свободу слова и право российских СМИ работать на общих основаниях во Франции.

«Конечно, ситуация здесь (во Франции) не такая. Там (в Германии) просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения. Но (ситуация с Deutsche Welle) это просто свидетельство того, что и у нас приходит конец терпению», — пояснил посол РФ.

«Политика санкций против СМИ — это не наш путь, мы его никогда не использовали. Но в каких-то случаях уже предел, который требует взаимности», — добавил он, говоря о закрытии корпункта Deutsche Welle в Москве после прекращения вещания телеканала RT DE в ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Германии было официально запрещено вещание телеканала RT DE и в ответ Москва закрыла корпункт телеканала Deutsche Welle в России, аннулировав аккредитации всех сотрудников его российского бюро и прекратив спутниковое и иное вещание канала в России.