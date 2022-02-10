Токио, , 08:06 — REGNUM Заявление посла США в Японии Рама Эмануэля о поддержке Вашингтоном Токио в вопросе «северных территорий» и признании суверенитета Японии над ними приветствовал глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. Соответствующее заявление Хаяси сделал 10 февраля в ходе регулярной пресс-конференции.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя слова американского дипломата и отвечая на вопрос о том, не является ли заявление Рама Эмануэля «попыткой втянуть Токио в войну с Россией в связи с кризисом вокруг Украины», глава японского МИД пояснил, что он приветствует слова Эмануэля, так как они выражают позицию Японии по Курилам.

Кроме того, Хаяси пояснил, что правительство Японии продолжит «упорные переговоры», основанные на позиции, цель которой — подписание мирного договора после решения территориального вопроса.

Отмечается, что прямого ответа на вопрос глава МИД Японии не дал, но уточнил, что Токио продолжит сотрудничество с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр города Курильска, расположенного на острове Итуруп, Вадим Рокотов в своём комментарии по поводу заявления посла США в Японии о принадлежности Курильских островов, напомнил о прописанном в Конституции РФ недопущении отчуждения российских территорий.

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