Челябинск, 10 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Челябинской области аудиторы намерены проверить региональное минкультуры и подведомственный ему государственный историко-культурный заповедник «Аркаим». Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Cornwelljackson.com Аудитор

Проверка начнётся 14 февраля. Предстоит изучить полноту осуществления полномочий минкультуры в отношении этого учреждения, законность осуществления госзакупок и т.д.

Добавим, Аркаим является одним из известных в мире научных центров. Он находится на месте одноимённого поселения, возраст которого составляет четыре тысячи лет. Это поселение было создано по заранее продуманному плану, со сложной архитектурой и фортификацией, а также с чёткой градостроительной идеей.