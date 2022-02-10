Уфа, 10 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Более ста человек эвакуировали из-за пожара в здании гостиницы в Уфе. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что ночью спасатели Уфы получили информацию о задымлении в гостинице «Азимут» по проспекту Октября, д. 81. По тревоге были подняты 61 огнеборец на 19 единицах техники.

Из здания было эвакуировано 104 человека, детей нет.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства зафиксировали незначительное задымление. Вскоре они обнаружили горение в подвальном помещении на площади пять кв. метров.

Огнеборцы быстро справились с огнем. К счастью никто не погиб и не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе возбудили дело после гибели двух сотрудниц завода.