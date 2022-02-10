Вашингтон, 10 февраля 2022, 08:05 — REGNUM Комитет сената Соединенных Штатов по иностранным делам рассматривает возможность введения антироссийских санкций за якобы имевшие место кибератаки России против Украины, сообщает Politico.
Отмечается, что ряд сенаторов настаивает на включении санкций за кибератаки в более широкий законопроект, который предусматривает меры против Москвы в случае эскалации ситуации на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, внесенный в Сенат (ранее — в палату представителей) Конгресса США законопроект «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года» предполагает введение персональных санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также представителей высшего военного руководства. Также он направлен против газопровода «Северный поток — 2».
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