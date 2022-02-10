Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Комитет сената Соединенных Штатов по иностранным делам рассматривает возможность введения антироссийских санкций за якобы имевшие место кибератаки России против Украины, сообщает Politico.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», — цитирует издание слова члена Международного комитета сената США Криса Мерфи.

Отмечается, что ряд сенаторов настаивает на включении санкций за кибератаки в более широкий законопроект, который предусматривает меры против Москвы в случае эскалации ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, внесенный в Сенат (ранее — в палату представителей) Конгресса США законопроект «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года» предполагает введение персональных санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также представителей высшего военного руководства. Также он направлен против газопровода «Северный поток — 2».

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