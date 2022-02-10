Магадан, 10 февраля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Глава Минприроды и экологии России Александр Козлов, губернатор Магаданской области Сергей Носов и гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение о содействии в реализации проектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в целях улучшения состояния окружающей среды, повышения экологических стандартов и создания эффективной системы утилизации отходов в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Tularegion.ru Вывоз ТКО

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Минприроды России будет оказывать Магаданской области и ППК РЭО содействие в реализации проектов, РЭО — предоставлять меры поддержки проектам.

К 2024 году на Колыме благодаря этому построят комплекс по утилизации и переработке отходов.

«Магаданская область — первый регион, который воспользовался этой поддержкой. За счёт создания объекта область выполнит показатели нацпроекта в полном объёме: доля ТКО на обработку — 100% и доля ТКО на утилизацию — 50%», — сказал Александр Козлов.

ППК РЭО вложит в проект 4 млрд рублей. Средства будут привлечены за счёт размещения облигаций на Московской бирже в рамках облигационной программы на 100 млрд рублей.

По словам Сергея Носова, одним из продуктов, которые будет выпускать завод, станет RDF-топливо. Его планируют использовать на котельных региона вместо мазута.

Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счёт размещения облигаций на бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по переработке пластиковых отходов намерены построить в Башкирии.