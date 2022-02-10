Дамаск, , 08:03 — REGNUM Средства ПВО российского производства, стоящие на вооружении Сирии, сбили восемь ракет, выпущенных израильскими истребителями в небе над сирийской провинцией Дамаск в ночь на 9 февраля. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, авиаудар осуществили четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, которые не пересекая границ арабской республики, атаковали район населенного пункта Кисва. Кроме того, с территории оккупированных Голанских высот израильские военные выпустили по позициям сирийской армии десять ракет класса «земля — земля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство SANA распространило информацию о том, что в результате ракетного удара Израиля по Сирии в ночь на 9 февраля погиб один сирийский военнослужащий и еще пятеро пострадали. Помимо этого, несколько ракет упали на жилые кварталы в районе Кудсайя, из-за чего были разрушены как минимум два здания, а около 20 строений получили существенные повреждения.

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