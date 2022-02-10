Ульяновск, 10 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло аварийное отключение электроэнергии в Майнском районе. Об этом сообщает управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Информация о происшествии поступила в ведомство 9 февраля в 16:30 (мск). По данным спасателей, из-за аварийного отключения воздушной линии без электричества остались три села Майнского района — Городецкое, Сосновка и Анкудиновка.

В управлении уточняют, что в зону отключения попали 233 частных дома, в которых проживают 699 человек, включая 102 детей.

Частично электроснабжение было восстановлено в 17:27 (мск), к 18:00 (мск) подача электричества возобновилась в полном объёме.

Отмечается, что в ликвидации аварии участвовали семь человек, привлечено четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области произошло несколько крупных коммунальных аварий. В частности, 7 февраля устраняли порыв на трубопроводе холодного водоснабжения, в результате которого подтопило улицы на проспектах Гая, проездах Героя России Аверьянова, Автомобилистов и Обувщиков. 26 января 2022 года в Димитровграде из-за коммунальной аварии в зону отключения от холодной воды попали более 3,7 тыс. человек.

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