Кемерово, , 08:02 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 февраля, медицинскую помощь получают 19 733 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 18 143 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки выявлено 2011 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время девять пациентов скончались, 412 кузбассовцев выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 110 879 случаев заражения коронавирусом, 89 159 человек выздоровели, 1987 пациентов скончались.