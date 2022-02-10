Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбурге выявлено завышение объемов вывоза снега с улиц в документах-отчетах подрядчика. Ущерб оценивается в более чем 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вывоз снега Пресс-служба администрации Оренбурга

В ходе прокурорской проверки установлено, что в ноябре и декабре 2021 года два учреждения заключили с индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с автомобильных дорог Южного и Северного округов города. Общая сумма двух контрактов составила свыше 1,1 млн рублей. В качестве отчетов предоставлены подложные документы, в которых указаны завышенные объемы.

Материалы проверки были направлены в полицию. По факту хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере возбуждено уголовное дело.