Женева, Швейцария, , 08:08 — REGNUM События на Украине могут развиваться по самому негативному сценарию, например, Киев может решиться на провокации против России в Крыму. Об этом постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в опубликованном 10 февраля интервью РИА Новости.

Геннадий Гатилов Gup.ru

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По его словам, призывы к подобным опасным действиям присутствуют в заявлениях некоторых ‎безответственных украинских политиков, появляются они и в прессе.

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал Гатилов.

Он подчеркнул, что Россия не может игнорировать подобные высказывания. Необходима готовность к любому развитию событий, в том числе к самому худшему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в ДонбассеБорис Грызловзаявил, что обстановка на Украине развивается по худшему из возможных сценариев, страну ведут к войне.

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