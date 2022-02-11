Путин проводит переговоры с президентом Казахстана — трансляция
Путин и Токаев проводят переговоры впервые после беспорядков в Казахстане. Президент Казахстана привился вакциной Спутник-V. Соблюдать дистанцию, как на переговорах с Макроном, не понадобилось.
Это первая встреча, после казахстанских событий, когда Казахстан стал жертвой международных банд, заявил Путин.
Казахстан теперь уверено и твёрдо стоит на ногах — Путин.
Россия является самым крупным торгово — экономическим партнёром Казахстана — Путин.
Осенью 2022 г. у нас юбилей, 30 летие со времени установления дипломатических отношений — Путин.
К сожалению, в результате нападения террористов было очень много жертв, я сам переживаю — Токаев о январских беспорядках в Казахстане.
«Это была тщательно подготовленная операция международных террористов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и совершения госпереворота», — подчеркнул президент Казахстана.
Общий объем российских инвестиций в Казахстане, примерно 17 миллиардов рублей — это внушительный объем — Путин.
Миротворческий контингент сыграл очень важную роль в охране стратегических объектов — Токаев.
В ходе переговоров будут подписаны важные соглашения — Токаев.
Казахстан и Россия являются соседями от бога — Токаев.
Кадры начала переговоров президентов в Кремле показали в эфире «России 24».
Казахстан в настоящее время уверенно и твёрдо стоит на ногах, несмотря на тяжёлые испытания января 2022 года. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Читайте подробнее: Казахстан стал жертвой международных банд — Путин о январских беспорядках
Международные террористы пытались в январе 2022 года провести государственный переворот в Казахстане. Об этом 10 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для подписания стратегически важных соглашений с Россией «по целому ряду актуальных вопросов». Об этом он сообщил 10 февраля на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Токаев рассказал о цели приезда в Москву
Казахстану придётся приложить усилия, чтобы восстановить потери от январских протестов, но страна уверенно стоит на ногах благодаря президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 февраля на переговорах с Токаевым в Москве.
«Знаю, что придется немало теперь усилий приложить для того, чтобы восстановить все, что было потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно и твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, вашему руководству, развивается активно», — подчеркнул Путин, обращаясь к казахстанскому коллеге.
Об этом: С Токаевым Казахстан уверенно стоит на ногах — Путин
Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте подробнее: Токаев: Россия и Казахстан «соседи от бога»
Жизнь в Казахстане вернулась в стабильное русло. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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Россия продолжит укреплять военно-техническое сотрудничество с Казахстаном. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Подробности в материале: Путин обсудил с Токаевым укрепление военно-технического сотрудничества
Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на евразийском пространстве. Об этом 10 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Россия играет исключительную роль на евразийском пространстве — Токаев
Фраза о «красавице» по поводу поведения украинских властей не имела никакого личного измерения. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Подробности в материале: Путин объяснил смысл высказывания о «красавице» по поводу Украины
В Москве завершилась встреча российского и казахстанского президентов — Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Переговоры лидеров двух стран продолжались более трёх с половиной часов.
Об этом: Встреча Путина и Токаева длилась более трёх с половиной часов
Подготовка Россией ответа НАТО и Соединённым Штатам по гарантиям безопасности продолжается. Кроме того, идут переговоры. Об этом 10 февраля сообщил журналистам российский президент Владимир Путин после встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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Приблизительно 6 млн компонентов российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» были выпущены в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин 10 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским главой Касым-Жомартом Токаевым.
Подробности в материале: В Казахстане выпустили около 6 млн доз вакцины «Спутник V»