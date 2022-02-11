Президент России Владимир Путин сегодня, 10 февраля, проведёт переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы, — информирует сайт Кремля.

«Это очень и очень важный визит, которому мы придаем огромное значение», — сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, назвав Казахстан важнейшим партнером для РФ.

Напомним, в начале января 2022 года в Казахстане, на фоне протестов из-за высоких цен на сжиженный газ, возникли массовые беспорядки, которыми воспользовались террористы.

Привлечение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, по словам государственного секретаря Казахстана Ерлана Карина, позволило разрушить «все планы по дестабилизации ситуации» в республике.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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