Президент России Владимир Путин сегодня, 10 февраля, проведёт переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы, — информирует сайт Кремля.

«Это очень и очень важный визит, которому мы придаем огромное значение», — сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, назвав Казахстан важнейшим партнером для РФ.

Напомним, в начале января 2022 года в Казахстане, на фоне протестов из-за высоких цен на сжиженный газ, возникли массовые беспорядки, которыми воспользовались террористы.

Привлечение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, по словам государственного секретаря Казахстана Ерлана Карина, позволило разрушить «все планы по дестабилизации ситуации» в республике.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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Иван Шилов, ИА REGNUM
Владимир Путин
14:41 10.02.2022

Путин и Токаев проводят переговоры впервые после беспорядков в Казахстане. Президент Казахстана привился вакциной Спутник-V. Соблюдать дистанцию, как на переговорах с Макроном, не понадобилось.

14:41 10.02.2022

Это первая встреча, после казахстанских событий, когда Казахстан стал жертвой международных банд, заявил Путин.

14:42 10.02.2022

Казахстан теперь уверено и твёрдо стоит на ногах — Путин.

14:42 10.02.2022

Россия является самым крупным торгово — экономическим партнёром Казахстана — Путин.

14:43 10.02.2022

Осенью 2022 г. у нас юбилей, 30 летие со времени установления дипломатических отношений — Путин.

14:44 10.02.2022

К сожалению, в результате нападения террористов было очень много жертв, я сам переживаю — Токаев о январских беспорядках в Казахстане.

«Это была тщательно подготовленная операция международных террористов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и совершения госпереворота», — подчеркнул президент Казахстана.

14:44 10.02.2022

Общий объем российских инвестиций в Казахстане, примерно 17 миллиардов рублей — это внушительный объем — Путин.

14:45 10.02.2022

Миротворческий контингент сыграл очень важную роль в охране стратегических объектов — Токаев.

14:45 10.02.2022

В ходе переговоров будут подписаны важные соглашения — Токаев.

14:46 10.02.2022

Казахстан и Россия являются соседями от бога — Токаев.

14:47 10.02.2022

Кадры начала переговоров президентов в Кремле показали в эфире «России 24».

14:52 10.02.2022

Казахстан в настоящее время уверенно и твёрдо стоит на ногах, несмотря на тяжёлые испытания января 2022 года. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте подробнее: Казахстан стал жертвой международных банд — Путин о январских беспорядках

14:55 10.02.2022

Международные террористы пытались в январе 2022 года провести государственный переворот в Казахстане. Об этом 10 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: Токаев объяснил Путину цели зачинщиков беспорядков в Казахстане

14:58 10.02.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для подписания стратегически важных соглашений с Россией «по целому ряду актуальных вопросов». Об этом он сообщил 10 февраля на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Подробности в материале: Токаев рассказал о цели приезда в Москву

15:04 10.02.2022

Казахстану придётся приложить усилия, чтобы восстановить потери от январских протестов, но страна уверенно стоит на ногах благодаря президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 февраля на переговорах с Токаевым в Москве.

«Знаю, что придется немало теперь усилий приложить для того, чтобы восстановить все, что было потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно и твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, вашему руководству, развивается активно», — подчеркнул Путин, обращаясь к казахстанскому коллеге.

Об этом: С Токаевым Казахстан уверенно стоит на ногах — Путин

15:56 10.02.2022

Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Читайте подробнее: Токаев: Россия и Казахстан «соседи от бога»

16:31 10.02.2022

Встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. kremlin.ru

18:04 10.02.2022

Жизнь в Казахстане вернулась в стабильное русло. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте также: Россия будет делать всё для поддержки президента Казахстана — Путин

18:10 10.02.2022

Россия продолжит укреплять военно-техническое сотрудничество с Казахстаном. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Подробности в материале: Путин обсудил с Токаевым укрепление военно-технического сотрудничества

18:18 10.02.2022

Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на евразийском пространстве. Об этом 10 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Подробности в материале: Россия играет исключительную роль на евразийском пространстве — Токаев

18:26 10.02.2022

Фраза о «красавице» по поводу поведения украинских властей не имела никакого личного измерения. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Подробности в материале: Путин объяснил смысл высказывания о «красавице» по поводу Украины

18:35 10.02.2022

С президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. kremlin.ru

19:21 10.02.2022

В Москве завершилась встреча российского и казахстанского президентов — Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Переговоры лидеров двух стран продолжались более трёх с половиной часов.

Об этом: Встреча Путина и Токаева длилась более трёх с половиной часов

19:50 10.02.2022

Подготовка Россией ответа НАТО и Соединённым Штатам по гарантиям безопасности продолжается. Кроме того, идут переговоры. Об этом 10 февраля сообщил журналистам российский президент Владимир Путин после встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте также: Россия готовит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности — Путин

21:10 10.02.2022

С президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. kremlin.ru

22:13 10.02.2022

С президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. kremlin.ru

22:54 10.02.2022

Встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. kremlin.ru

02:25

Приблизительно 6 млн компонентов российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» были выпущены в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин 10 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским главой Касым-Жомартом Токаевым.

Подробности в материале: В Казахстане выпустили около 6 млн доз вакцины «Спутник V»

07:05

Президенты России и Казахстана подводят итоги двусторонних переговоров. Фото: akorda. kz