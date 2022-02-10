Абакан, , 07:55 — REGNUM В Хакасии за неделю с 28 января по 4 февраля значительнее всего подорожала белокочанная свежая капуста — на 5,29% (с 62,79 до 66,11 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в Красноярскстате.

Урожай капусты Александр Погожев © ИА REGNUM

Свежие огурцы за указанный период выросли в цене на 2,62% (с 229,19 до 235,19 рубля за кг), говядина — на 2,1% (с 358,90 до 366,43 рубля за кг).

В то же время, за неделю в Хакасии подешевели картофель (на 1,05%), подсолнечное масло (на 0,96%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,94%).

Как сообщало ИА REGNUM, огурцы и капуста также подорожали в Красноярском крае.

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