Магнитогорск, Челябинская область, 10 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области под суд отданы 13 членов организованной группы, занимавшейся сбытом немаркированных табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба облпарокуратуры.

sipa Сигареты

Свою деятельность они осуществляли в Магнитогорске. В восьми торговых точках и на складе из незаконного оборота изъяли более 800 бутылок и больше 170 тыс. пачек табака на общую сумму более 22 млн рублей.

Правообладатели товарных знаков понесли ущерб на сумму более 9 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.