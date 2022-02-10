Киншаса, 10 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. IX Франкофонские игры, которые планировалось провести в столице ДРК городе Киншаса, были отложены до 2023 года. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Международная организация Франкофонии (МОФ) заявила, что этот шаг был предпринят вследствие возникших проблем при подготовке, а также «возможного участия молодых франкоговорящих спортсменов».

Изначально игры должны были состояться в Канаде в 2021 году. Однако пандемия COVID-19 не позволила провести мероприятие. Впоследствии было принято решение сменить страну-организатора на ДРК.

«В соответствии с рекомендациями, представленными на заседании Международного спортивного комитета франкоязычных стран (CIJF), состоявшегося 25 января, Постоянный совет Франкофонии заявил о поддержке решения перенести дату проведения игр на один год. IX Франкофонские игры пройдут в Киншасе в 2023 году», — сообщила МОФ. Точная дата соревнований пока не была определена.

В связи с неоднократным переносом игр возникли обвинения МОФ в расхищении средств, выделенных на мероприятие.