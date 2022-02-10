Оренбург, 10 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области предпринимателя уличили в крупном налоговом преступлении. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По версии следствия, в 2018 — 2019 годах бизнесмен создал схему, позволяющую существенно занизить налогооблагаемую базу. В результате в бюджет государства не поступило свыше 75 млн рублей налогов.

По факту уклонение индивидуальным предпринимателем от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.