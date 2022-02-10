Пекин, 10 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Африканский союз (АС) откроет постоянное представительство в Пекине в этом году. Континентальный орган не уточнил, когда именно появится представительство в КНР. Как отмечается, такой шаг свидетельствует об укреплении китайско-африканских связей. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Главы государств и правительств, собравшиеся в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба, одобрили предложение о создании постоянного представительства в столице КНР для осуществления прямого взаимодействия с Китаем.

В посольстве АС в Пекине будет работать не менее 10 сотрудников. Сообщается, что будет назначен глава учреждения, зарплата которого будет составлять более одного долл. в год. В представительство будут также наняты высокопоставленные чиновники, которые будут ответственны за сотрудничества в сферах экономики, торговли, технологий, науки, образования, культуры и туризма с Китаем.

АС уже имеет постоянные представительства в США, ООН, Всемирной торговой организации, Европейском союзе, Сообществе развития Юга Африки (САДК) и Лиге арабских государств. Кроме того, Африканский союз является полноправным членом Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), проводимого каждые три года.

За последние два десятилетия присутствие КНР в Африке значительно увеличилось. Поднебесная стала крупнейшим торговым партнером континента, имея дипломатические отношения со всеми африканскими государствами, за исключением Эсватини, которое признает Тайвань в качестве независимого государства.