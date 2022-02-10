Дакар, , 09:48 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл наградил национальную сборную по футболу денежными премиями и подарил игрокам земельные участки после победы команды на Кубке африканских наций. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Глава государства выделил по 87 тыс. долл. каждому члену сборной, а также земельные участки площадью 200 кв. метров в столице Сенегала городе Дакар и участки площадью 500 кв. метров в соседнем городе Диамниадио. Помимо этого, Салл наградил команду престижным орденом Льва.

«Ваша жизненная сила и внутренний творческий гений изменили ход истории, — отметил президент, стоя на сцене рядом с кубком соревнований. — Мы мечтали о кубке, вы поверили в эту мечту и воплотили ее в жизнь».

Сенегальская сборная победила Египет со счетом 4:2 в серии пенальти в финальном матче Кубка, проходившего в Камеруне. Победа ознаменовала первую победу Сенегала в турнире.

Сотни тысяч восторженных болельщиков также наводнили улицы Дакары. Правительство объявило выходной день в честь триумфального события. По словам Салла, во время массовых торжеств погибли три человека.

Президент также призвал тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе вывести свою команду в полуфинал чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.