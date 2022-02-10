Красноярск, , 07:48 — REGNUM За неделю с 28 января по 4 февраля в Красноярском крае значительнее всего подорожали свежие огурцы.

Огурцы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 10 февраля в Красноярскстате, рост составил 8,24% (с 243,69 до 263,77 рубля за кг). Также значительно подорожали белокочанная свежая капуста (на 5,44%, с 65,75 до 69,33 рубля за кг) и творог (на 3,57%, с 454,08 до 470,28 рубля за кг).

Подешевели за указанный период в регионе овощные и мясные консервы для детского питания (на 4,58% и 3% соответственно), водка (на 1,96%).

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Красноярском крае подорожал бензин.

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