Южно-Сахалинск, , 07:47 — REGNUM На Сахалине за январь 2022 года выросли цены на иномарки и отечественные автомобили. Вместе с транспортом подорожал и бензин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в Сахалинстате.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Легковые автомобили иностранной марки прибавили в цене 1,1%, отечественные — 1,9%.

Также подорожали флеш-накопители на 2,2%, ноутбуки — на 1,8%. А вот моноблоки наоборот упали в цене на 1%.

Лекарственные препараты в среднем подорожали на 0,3%.

Дизтопливо на АЗС Сахалина за январь прибавило в цене 2,3%, а бензин — 1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в январе более всего взлетели цены на капусту белокочанную. Она подорожала сразу на 20,5%.