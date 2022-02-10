Джуба, , 07:56 — REGNUM Папа Римский Франциск и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби совершат визит в Южный Судан в этом году. Об этом сообщило Сообщество англиканских церквей, пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Ожидаемый визит призван способствовать установлению мира в стране, пострадавшей от гражданских войн, в результате которых погибло более 400 тыс. человек. По данным ООН, остро нуждается в оказании гуманитарной помощи.

«Даст Бог, когда-нибудь в ближайшие несколько месяцев, возможно, через год, мы поедем и увидим их (прим. руководителей Южного Судана) в Джубе, а не в Риме, и посмотрим, возможно ли добиться прогресса», — сообщил Уэлби.

В марте 2019 года южносуданский президент Сальва Киир встретился с Папой Франциском в Ватикане, совершив официальный визит по его приглашению. Папа Римский преклонил колени перед делегацией африканской страны, поцеловал их ноги, моля не возобновлять конфликт в Южном Судане.

Папа Римский долгое время откладывал поездку в Джубу из-за соображений безопасности.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году. Однако в 2013 году здесь вспыхнул масштабный конфликт, повлекший гражданскую войну. В 2020 году было создано коалиционное правительство, однако периодические стычки в нефтедобывающей стране продолжаются до сих пор.