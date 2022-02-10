Аддис-Абеба, , 07:57 — REGNUM Панафриканский союз юристов (PALU) и «Судебное делопроизводство во всем мире» (LAW) подали иск в Африканскую комиссию по правам человека и народов на правительство Эфиопии. Юридические организации утверждают о «серьезных массовых нарушениях прав человека в отношении мирных жителей региона Тыграй». Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

В судебном иске говорится, что Эфиопия несет ответственность за нарушения прав человека в соответствии с Африканской Хартией прав человека и народов, которая послужила основой для создания упомянутой Африканской комиссии. Среди обвинений — нападения военных на гражданское население и инфраструктуру; массовые убийства без проведения судебных разбирательств; сексуальные насилия; произвольные аресты и задержания; массовое перемещение граждан; уничтожение имущества, продуктов питания и объектов религиозного и культурного наследия; этническая дискриминация; принудительное лишение доступа к информации.

PALU и LAW требуют прекратить подобные действия в отношении жителей Тыграя, разрешить беспрепятственный доступ продовольствия и гуманитарной помощи в регион, а также обеспечить защиту прав человека всех эфиопов.

Это первый случай, когда Африканская комиссия по правам человека и народов будет призвана изучить деятельность эфиопских войск. Являясь квазисудебным органом в соответствии с Хартией Африканского союза о правах человека и народов, Комиссия получает жалобы, касающиеся поведения того или иного государства-члена Африканского союза, и может принимать меры для предотвращения нарушений и злоупотреблений. Если Комиссии удастся найти доказательства их совершения, то она может направить жалобу в Африканский суд, который имеет право потребовать от Эфиопии предпринять определенные меры.

С ноября 2020 года на территории Эфиопии ведется вооруженный конфликт между войсками правительства и повстанческой группировкой «Народный фронт освобождения Тыграя». Повстанцам несколько раз удавалось захватить отдельные эфиопские города. Противостояние продолжается по сей день, став причиной многочисленных жертв и затронув огромное количество эфиопцев, которым пришлось покинуть свои дома.