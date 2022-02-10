Бисау, 10 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Комитет по защите журналистов (КСЖ) призвал власти Гвинеи-Бисау провести расследование последнего случая нападения на радиостанцию Capital FM, известной за выражение критики в отношении властей западноафриканской страны. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Призыв организации, занимающейся защитой прав журналистов, был выдвинут после того, как руководство Capital FM сообщило о нападении боевиков на своих сотрудников. КЗЖ потребовал от правительства Гвинеи-Бисау гарантировать безопасность работников радиостанции.

«Власти Гвинеи-Бисау должны обеспечить арест и привлечение к ответственности лиц, совершивших нападение на радио Capital FM и запугивании его сотрудников, а также других представителей средств массовой информации», — отметила Анджела Квинтал, координатор деятельности КЗЖ в Африке.

В начале этой недели группа из четырех вооруженных лиц совершила обстрел штаб-квартиры радиостанции, располагающейся в столице Гвинеи-Бисау, ворвалась в офис и повредила все оборудование. Пять человек получили ранения в результате инцидента.

Глава радиостанции заявил, что журналист, пострадавший от рук боевиков, нуждается в предоставлении медицинской помощи за рубежом.

Согласно индексу свободы прессы, составленному организацией «Репортеры без границ» в 2021 году, Гвинея-Бисау занимает 95 место из 180 стран. Нападение произошло после попытки государственного переворота. В начале этого месяца здание правительства страны, где заседал президент и премьер-министр, было обстреляно неизвестными людьми.