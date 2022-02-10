Благовещенск, 10 февраля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Прокуратура проводит проверку в Амурской областной больнице, где пациент получил ожог руки. Мужчина был парализован и не мог говорить после инсульта, а медработники положили его возле батареи, сообщило ИА Amur. Life.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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«Его положили возле батареи и они его нашли уже с ожогом. На мой вопрос, сколько он так пролежал, ничего не ответили. Хирург подтвердил, что это ожог первой степени и получен он был в больнице. Сказали, что ему оказали первую медпомощь и что его переложили от батареи», — рассказала дочь пострадавшего мужчины.

Состояние амурчанина удовлетворительное. Прокуратура намерена оценить качество работы медперсонала медучреждения. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Амурской области возбуждены три уголовных дела после обращения родственников погибших от COVID-19 пациентов. Надзорные органы проверяли полноту оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.